BM'nin Ulusal Kaynak Egemenliği Kararı Filistin'de Takdirle Karşılandı

RAMALLAH, 16 Aralık (Xinhua) -- Filistin, Birleşmiş Milletler'in (BM), ulusal kaynakları üzerinde egemenliğe sahip olduğu yönünde büyük bir çoğunlukla aldığı kararı takdirle karşıladı.

RAMALLAH, 16 Aralık (Xinhua) -- Filistin, Birleşmiş Milletler'in (BM), ulusal kaynakları üzerinde egemenliğe sahip olduğu yönünde büyük bir çoğunlukla aldığı kararı takdirle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Karar lehine oylama, Filistin halkının, toprak, su ve enerji kaynakları üzerindeki hak ve egemenliğini teyit etti" ifadelerini kullandı.

El-Maliki, İsrail'i, "Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin'deki doğal kaynakları kullanmayı durdurmaya, yerleşimcilerin çevreye yönelik zararlı her türlü eylemlerini sonlandırmaya ve yaşamsal alt yapıyı yıkmayı ve su kuyuları ile tarımsal arazilere el koymayı durdurmaya" çağırdı.

Karar, Çarşamba günü BM Genel Kurulu'nda 8 aleyhte oya karşılık 159 lehte oyla kabul edildi. 10 üyeyse çekimser kaldı.

BM, "Metinde Genel Kurul, işgalci güç olan İsrail'den Doğu Kudüs dahil İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve Suriye'nin işgal altındaki Golan bölgesindeki doğal kaynaklara yönelik kullanma, hasar verme, kaybına neden olma ya da tüketme ve tehlikeye atma işlemlerine son vermesini talep etmiştir" ifadelerini kullandı.

El-Maliki, uluslararası topluma İsrail'i, "uluslararası kararları uygulamaya ve Filistin halkının kendi doğal kaynaklarına yönelik hakkını güvence altına almaya" zorlama konusunda çalışma çağrısında bulundu.

Filistinliler, Batı Şeria ve Gazze Şeridi dahil İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti kurmak ve bu devletin başkentini Doğu Kudüs yapmak istiyor.