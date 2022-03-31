- BM'nin Ukrayna'daki gıda yardımları 1 milyon kişiye ulaştı

HARKOV - Birleşmiş Milletler Gıda Programı'nın Ukrayna'daki savaş mağdurlarına gıda yardımı 1 milyon kişiye ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları, milyonlarca insanı yerinden etti. Savaş mağduru 4 milyon Ukraynalı komşu ülkelere sığınırken, geride kalanlar ise ülke içinde güvenli olarak görülen bölgelere geçti. Ülkede kalan siviller bir ayı aşkın süredir devam eden savaş koşullarında gıdaya erişimde sıkıntı yaşıyor. İnsani dramın yaşandığı ülkede Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kamyonlar, trenler ve minibüslerle savunmasız durumdaki halka gıda yardımında bulunuyor. WFP tarafından bugüne kadar yapılan gıda yardımı 1 milyon kişiye ulaşırken, nüfusun yüzde 45'inin yeterince yiyecek bulma konusunda endişeli olduğunu tahmin ediliyor.

"Çok şükür unumuz vardı, gözleme ve birkaç şey daha yapabildik"

Harkov'un Barbashova semtinde dağıtılan ekmeklerden alan 76 yaşındaki Nadejda Ot, "Korku içindeyiz, çünkü elektrik yok. Evde ekmeksizdik, çok şükür unumuz vardı, gözleme ve birkaç şey daha yapabildik" dedi.

"O kadar büyük bir patlama oldu ki her şey sallandı"

73 yaşındaki Harkov sakini Halyna da aldığı ekmekle eve gelip çayla beraber eşiyle karnını doyurmaya çalıştı. Halyna'nın 84 yaşındaki Lev saldırıların başladığı 24 Şubat gecesinde yaşadıkları korkuyu anlatarak, "Bütün gece, patlamalar oldu. İlki 24 Şubattı, biz uyuyorduk, saat sabahın 5'iydi, çok yüksek bir sesti. Uyandım ve karıma savaş başladı mı diye sordum. Eşim bilmiyorum, o kadar büyük bir patlama oldu ki her şey sallandı dedi" şeklinde konuştu.

BM, ülkede kalanlara destek sağlamaya devam edebilmek için ülke genelinde lojistik noktalar ve diğer merkezleri kurmaya devam ediyor. WFP, önümüzdeki 3 ay boyunca Ukrayna'daki 3.1 milyon kişinin yanı sıra komşu ülkelerdeki Ukraynalı mültecilere yardım edebilmek için 590 milyon dolar bağış bekliyor.