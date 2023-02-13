BM'nin Suriye'deki depremzedelere "ilgisizliği" İdlib'de protesto edildi Güncel Haberler İdlib'de faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüleri, Suriye'nin kuzeybatısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaşanan felakette "yetersiz" kalmakla suçladıkları Birleşmiş Milletler'i (BM)... İdlib'de faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüleri, Suriye'nin kuzeybatısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaşanan felakette "yetersiz" kalmakla suçladıkları Birleşmiş Milletler'i (BM) protesto etti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı'nda bir araya gelen onlarca kişi, üzerinde "Enkaza dönen BM'ye bağış" yazılı cam sandığa para bırakarak, bölgede büyük yıkımlara yol açan depremlerde "yetersiz" kalmakla suçladıkları BM'ye tepki gösterdi. Göstericiler, "BM, sessizliğiniz evlatlarımızı öldürdü", "BM'nin insanlığı politize edilmiş", "Katil Esed rejimi üzerinden insani yardımlar istemiyoruz", "Halk, yardımlarınız üzerinden Esed'in yasallaştırılmasını kabul etmiyor" yazılı dövizler taşıdı. Suriye muhalefeti de dün BM'nin Suriye'nin kuzeyindeki depremzedelere "ilgisizliğine" tepki göstererek, uluslararası topluma acil insani yardım çağrısında bulunmuştu. 3 bin 500'den fazla kişi öldü Kahramanmaraş merkezli depremlerden Suriye'de İdlib, Halep, Lazkiye, Tartus ve Hama illeri etkilendi. Depremde Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 575 kişi hayatını kaybetti. Bölgede, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Birleşmiş Milletler Kahramanmaraş Suriye İdlib Güncel Haberler

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