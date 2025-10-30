BM'nin Myanmar'daki İnsan Hakları Uyarısı: Uluslararası Destek Azalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, uluslararası toplumun Myanmar'daki insani krize karşı eylemsiz kaldığını ve desteğin giderek azaldığını belirterek gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Andrews, sosyal, insani ve kültürel meseleleri ele alan BM 3. Komitenin toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 4 yıldan fazla süredir askeri yönetim altındaki Myanmar'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'daki durumun, Şubat 2021'deki askeri darbeden bu yana her yıl katlanarak kötüleştiğini vurgulayan Andrews, ülkede yaklaşık 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, 16 milyondan fazla kişinin de gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Andrews, bu yılın ikinci çeyreğinin "sivillere yönelik hava saldırılarının en çok görüldüğü" üç aylık dönem olarak kayda geçtiğini aktararak Arakan eyaletindeki ailelerin yarısından fazlasının temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösteren raporları hatırlattı.

Myanmar'daki "görünmez kriz" karşısında uluslararası desteğin azaldığını ifade eden Andrews, "Birleşmiş Milletler üyelerine, gereken adımı atmaları ve şimdiye kadar yerine getirmedikleri eylemleri uygulamaya koymaları için yalvarıyorum." dedi.

Andrews, askeri yönetimin 4 yılın ardından ilk kez aralıkta yapmayı planladığı genel seçimlerin ise "özgür" ve "adil" olmayacağını söyledi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 binden fazla kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti de "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.