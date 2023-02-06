BM'nin Libya Özel Temsilcisi: Ülke Serveti Libyalılar Arasında Adil Şekilde Dağıtılmalı

TRABLUS, 6 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülke servetinin Libyalılar arasında adil bir şekilde dağıtılmasının önemine vurgu yaptı.

TRABLUS, 6 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülke servetinin Libyalılar arasında adil bir şekilde dağıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Bathily'nin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, Bathily bu sözleri Pazar günü Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile başkent Trablus'ta "siyasi çıkmaza son vermenin ve ülkeyi 2023'teki kapsayıcı ulusal seçimlere hazırlamanın" yollarını tartıştığı bir görüşme sırasında dile getirdi.

BM elçisi, sağlam bir anayasal çerçevenin benimsenmesiyle başlayarak, seçimlerin yapılmasına elverişli koşulların oluşturulmasının tüm aktörlerin sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.

İki yetkili ayrıca hükümetin seçimlerin güvenliğini sağlamadaki rolünü de gözden geçirdi.

Bathily, "Görüşme sırasında, Libya servetinin tüm Libyalıların eşit şekilde yararlanacağı adil dağıtımını sağlamak için en iyi şeffaflık ve iyi yönetim standartlarını benimseme gerekliliğini vurguladım" dedi.

Libya, ülkedeki partiler arasındaki seçim yasaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce planlandığı gibi Aralık 2021'de genel seçimler düzenleyemedi.

Ocak ayının başlarında Dibeybe, hükümetinin 2023 yılında genel seçimler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Libya, ülkenin eski lideri Muammed Kaddafi rejiminin 2011'de devrilmesinden bu yana, demokratik bir geçiş yapmak için mücadele ederken artan şiddet ve siyasi bölünmeyle karşı karşıya kaldı.