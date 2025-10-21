BM'nin 80. Yıldönümünde 'Paylaşılan Yaşamlar, Paylaşılan Gelecek' Sergisi Açıldı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Ekim (Xinhua) -- New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Paylaşılan Yaşamlar, Paylaşılan Gelecek" başlıklı küresel sergiyi ziyaret eden insanlar, 20 Ekim 2025.
Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıldönümü kapsamında, "Paylaşılan Yaşamlar, Paylaşılan Gelecek" başlıklı bir sergi pazartesi günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açıldı.
Sergide, 193 ülkeden 200'ü aşkın hikaye yer alırken, dünyanın en önemli uluslararası kuruluşunun insanların yaşamlarını çoğu zaman "görünmez" yollarla nasıl etkilediği gözler önüne serildi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel