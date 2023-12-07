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BM, Nijerya'daki İHA saldırısının soruşturulmasını istedi

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Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde meydana gelen ve 120'den fazla kişinin ölümüne yol açan Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) insansız hava aracı (İHA) saldırısının 'kapsamlı ve tarafsız' bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), 3 Aralık'ta Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki Tudun Biri köyünde 120'den fazla kişinin ölümüne yol açan Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) insansız hava aracı (İHA) saldırısının "kapsamlı ve tarafsız" bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'da sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlamak için gelecekte mümkün olan tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Kaduna eyaletindeki saldırının "kapsamlı ve tarafsız" bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunan Magango, "(Hükümet) Ayrıca bu tür olayların bir daha yaşanmamasını sağlamak için angajman kurallarını ve standart operasyon prosedürlerini gözden geçirmeli." ifadesini kullandı.

Olay

Tudun Biri köyünde 3 Aralık akşamı köy sakinlerinin mevlit programı için toplandığı sırada NAF'a ait bir İHA, köyü bombalamıştı.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 120'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" köyü bombaladığını ileri sürmüştü.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının derhal soruşturulması talimatını vermişti.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja da saldırı nedeniyle özür dilemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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