BM, Nijerya'daki Acil Gıda Yardımını Durdurmak Üzere

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,3 milyon kişiye sağlanan acil gıda ve beslenme yardımının, ciddi fon sıkıntısı nedeniyle bu ayın sonunda durdurulacağını bildirdi.

WFP'den yapılan açıklamada, acil fon sağlanmadığı takdirde milyonlarca savunmasız insanın "açlık, göç veya aşırılık yanlısı gruplarca istismar edilme" gibi hayati tehlikelerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yardım kesintilerinden en çok 2 yaş altı çocukların etkileneceği, bölgede artan şiddet olayları nedeniyle 2,3 milyon kişinin yerinden edildiği ve mevcut kaynakların bu nedenle daha da zorlandığı vurgulandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda 1,3 milyon kişiye sağlanan acil gıda ve beslenme yardımının, ciddi fon sıkıntısı nedeniyle bu ayın sonunda durdurulacağının belirtildiği açıklamada, operasyonların yıl sonuna kadar sürdürülebilmesi için acilen 130 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

WFP'nin Nijerya Direktörü David Stevenson da ülkede şu anda yaklaşık 31 milyon kişinin akut açlık yaşadığını vurgulayarak, bunun rekor bir sayı olduğunu ifade etti.

"WFP'nin Nijerya'nın kuzeydoğusundaki operasyonları, acil ve sürekli finansman sağlanmazsa tamamen çökecek." ifadesini kullanan Stevenson, yardım stoklarının temmuz ayı başında tükendiğini ve şu andaki dağıtım turunun ardından yardımların sona ereceğini bildirdi.

Stevenson, acil yardımlar sona erdiğinde birçok kişinin yiyecek ve barınak bulabilmek için göç etmek zorunda kalacağını, diğerlerinin ise hayatta kalmak için aşırılık yanlısı gruplara katılmak gibi olumsuz başa çıkma yollarına yönelebileceğini belirtti.