BM, Nijerya'da İnsani Yardım Hava Taşımacılığını Durdurdu

Birleşmiş Milletler (BM), finansman yetersizliği nedeniyle Nijerya'nın kuzeydoğusunda insani yardım amaçlı hava taşımacılığı hizmetini durdurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsani Yardım Hava Servisi (UNHAS) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yürütülen sabit kanatlı uçuşların finansman eksikliği nedeniyle askıya alındığını belirtti.

Geçen yıl UNHAS uçuşlarıyla 9 binden fazla yolcunun taşındığını kaydeden Dujarric, "Bu yılın başından bu yana 4 bin 500 insani yardım çalışanı hizmetten faydalandı. Ancak hizmetin devamı için 5,4 milyon dolara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Dujarric, kara yollarının güvenlik tehdidi nedeniyle kullanılamadığı bölgelerde hava taşımacılığının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

WFP Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Margot van der Velden ise gerekli finansman sağlanmadığı takdirde Nijerya'nın kuzeydoğusundaki insani yardım çalışmalarının en çok ihtiyaç duyan kişilere ulaşamayacağını vurguladı.

Velden, hava bağlantılarının kesilmesi halinde milyonlarca kişinin açlık, yerinden edilme ve şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

WFP, temmuz ayında da bölgede 1,3 milyon kişiye yönelik gıda ve beslenme yardımlarının askıya alınabileceğini açıklamıştı.

Küresel bağışların azalması, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki en uzun insani krizlerden birini daha da derinleştirme riski taşıyor.