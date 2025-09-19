BM: Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı 91 kız öğrenci hala kayıp

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kız öğrencilerden 91'inin hala kayıp olduğunu bildirdi.

BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW), Aralık 2023'te Nijerya'ya gerçekleştirdiği 2 haftalık ziyaretin ardından bir rapor yayımladı.

Raporda, Nijerya'nın Borno eyaletindeki Chibok kasabasında 2014'te Boko Haram tarafından kaçırılan 276 kız öğrenciden 91'inin hala bulunamadığı belirtildi.

Bugüne kadar 82 öğrencinin kendi imkanlarıyla kaçtığı aktarılan raporda, 103 öğrencinin ise 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen esir takaslarıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Raporda ayrıca kayıp öğrencilerin akıbetinin belirsizliğini koruduğu, hükümetin ise militanlarla yürüttüğü müzakereleri sonlandırdığı vurgulandı.

Komite Başkanı Nahla Haidar, rapora ilişkin açıklamasında, Chibok olayının "uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ilk büyük vaka" olduğunu ancak sonrasında da Nijerya'nın kuzeyindeki okullardan en az 1400 öğrencinin kaçırıldığını ifade etti.

Haidar, Nijerya hükümetine kayıp öğrencilerin kurtarılması için acil adımlar atma ve kadın ile kız çocuklarını korumak amacıyla polis ve güvenlik güçlerini güçlendirme çağrısı yaptı.

2014'te Chibok kentindeki yatılı okulda 276 kız öğrenci kaçırılmıştı

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.