BM: Nijer'de 4,3 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Nijer'de 4,3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki insani krize işaret edildi.

Nijer'de 4,3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, gıda krizinin arttığı kaydedildi.

Açıklamada, insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgelerin Burkina Faso, Nijerya ve Mali sınırında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan şiddet olayları ve kuraklık nedeniyle ülke içinde 700 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Nijer'de 2022'de 3,1 milyon kişiye insani yardım yapıldığı ve bu yıl da bu yardımların devam edeceği kaydedildi.