BM Myanmar Özel Temsilcisi Heyzer, devrik lider Suu Çii'nin sağlığından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Noeleen Heyzer, 1 Şubat 2021 darbesi sonrası tutuklanan Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin sağlık durumundan "oldukça endişeli" olduğunu söyledi.

Aljazeera'nın haberine göre, Singapur'da ISEAS Yusof Ishak Enstitüsünde yaptığı konuşmada Heyzer, Suu Çii'nin seçimlerde sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada geçen hafta 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Heyzer, hakkındaki farklı suçlardan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan ve aldığı son cezayla mahkumiyeti 20 yıla yükselen Suu Çii'nin, askeri yönetim tarafından yeni suçlamalar yöneltilmek suretiyle, gelecek seçimlere katılmasının engellendiğini belirtti.

Özel Temsilci olarak atanmasının ardından Myanmar'a ziyaret gerçekleştiren Heyzer, Suu Çii'nin sağlığından "oldukça endişe" duyduğunu dile getirdi.

Ayrıca Heyzer, devrik lider ile görüşmesine izin verilmediğini ve Myanmar'a ikinci ziyaretini ancak Suu Çii ile görüşme sağlanması halinde gerçekleştireceğini vurguladı.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, Suu Çii'ye bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltti.

600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı davada Suu Çii, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bunun yanı sıra 76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk davasından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 6 yıl daha hapis cezası almıştı.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla birlikte Suu Çii toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Devrik lider, 5 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.