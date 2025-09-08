BM, Myanmar'daki Darbe Sonrasında 7 Binden Fazla Sivilin Öldüğünü Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar'da Şubat 2021'de yapılan askeri darbenin ardından 7 binden fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ıncı Oturumu kapsamında Myanmar'da yaşananlarla ilgili düzenlenen etkileşimli diyalog toplantısında konuştu.

Myanmar'daki insan hakları durumunun, ülke genelinde sivillerin en acımasız şekilde acı çekmesiyle yeni bir boyuta ulaştığını dile getiren Türk, "(Şubat 2021'deki) Darbeden bu yana ordu tarafından 7 binden fazla sivil öldürüldü ve yaklaşık 30 bin kişi siyasi gerekçelerle tutuklandı. Sadece ağustosta ülke genelinde 277 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Kara operasyonlarına yeniden başlayan ordu, köyleri endişe verici bir hızla yakmaya ve sivilleri kaçırıp zorla askere almaya devam ediyor." dedi.

Türk, ordu karşıtı silahlı grupların orduyla bağlantılı olduğu düşünülen kişileri öldürdüğünü ve kara mayınları kullandığını belirtti.

Myanmar'daki insani durumun kötüleşmeye devam ettiğine dikkati çeken Türk, askeri ablukaların gıda fiyatlarını rekor seviyelere çıkardığını kaydetti.

Türk, "Ortalama bir beslenmenin maliyeti geçen yıla göre yüzde 30 artarken, hane halkı gelirleri düştü. Ülke nüfusunun neredeyse 3'te 1'i, yani yaklaşık 15,2 milyon kişi bu yıl akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Bu, yılda yaklaşık 2 milyonluk bir artışa denk geliyor." dedi.

Tüm ülkelere, Myanmar'daki çatışmadan kaçan insanları korumak için denizde arama ve kurtarma operasyonları da dahil mümkün olan her şeyi yapma ve geri göndermelerden kaçınma çağrısını yineleyen Türk, "Hükümetleri, özellikle Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için uluslararası mülteci koruma ve yeniden yerleştirme için güvenli ve onurlu yollar oluşturmaya teşvik ediyorum." dedi.

Türk, bu ayın sonunda BM Genel Kurulunda düzenlenecek Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlıkların durumuna ilişkin Yüksek Düzeyli Konferansın uluslararası toplumun destek sözlerini somut eylemlerle desteklemesi için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

Seçim Komisyonu, 18 Ağustos'ta, darbe sonrası ilk genel seçimlerin birinci aşamasının 28 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.