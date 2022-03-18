BM: Myanmar'da yerinden edilenlerin sayısı 889 bine ulaştı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da yerinden edilenlerin sayısının 889 bine ulaştığı ve BM insani yardım kapasitesinin bunların sadece yüzde 6'sını kapsayabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'daki son insani durum hakkında bilgi verdi.

Dujarric, "Myanmar genelinde yerinden edilen toplam kişi sayısı 889 bine ulaştı. Ordunun Şubat 2021'de iktidarı ele geçirmesinden önce 370 bin erkek, kadın ve çocuk yerinden edilmişti, buna o zamandan bu yana 519 bin kişi daha eklendi." dedi.

Ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle insani krizin büyüdüğünü ve sivillerin acı çekmeye devam ettiğini vurgulayan Dujarric, mevcut BM insani yardım fonunun yerinden edilenlerin sadece yüzde 6'sına yetecek seviyede olduğuna dikkat çekti.

Dujarric, Myanmar'daki insanı yardımlar için bu yıl hedeflenen 826 milyon dolar fonun şu ana kadar sadece yüzde 6'sının temin edildiği bilgisini paylaşarak, uluslararası donörleri Myanmar halkıyla dayanışma içinde cömertçe bağış yapmaya çağırdı.

"İhtiyacı olan insanları destekleme talebi, yanıt verme yeteneğimizin çok ötesinde." diyen Sözcü, Myanmar'daki tarafları da uluslararası hukuk çerçevesinde ülkede insani yardıma muhtaç insanlara erişime kolaylık sağlama sorumluluklarını hatırlattı.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuş, iktidar partisi yöneticilerini gözaltına alarak 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.