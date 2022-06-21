BM: Myanmar'da açıklanan idam cezaları insanlığa karşı suç teşkil edebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren cunta yönetiminin 4 kişi hakkında verdiği idam cezasını infaz etme kararının insanlığa karşı suç veya savaş suçu olabileceğini bildirdi.

BM'nin internet sitesinde BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian'ın açıklamalarına yer verildi.

Koumjian, Myanmar'da kamuya açık olmayan yargılamaların ardından verilen ölüm cezalarını infaz etme planını yakından takip ettiklerini belirtti.

Cunta yönetiminin 3 Haziran'da askeri mahkemece ölüm cezasına çarptırılan 4 kişiyi idam etmeyi planladığını duyurduğunu hatırlatan Koumjian, mevcut bilgilerin mahkumların temel haklarının bu yargılamalarda açıkça ihlal edildiğini gösterdiğini kaydetti.

Koumjian, "Bu gibi durumlarda hapis veya ölüm cezası verilmesi, insanlığa karşı suçlar veya savaş suçları teşkil edebilir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, mahkumiyet ve cezayı meşrulaştırmak için dayanılan ulusal yasaların uluslararası hukuku ihlal etmemesi gerektiğine işaret edildi.

4 siyasi mahkuma idam cezası

Cunta yönetimi, devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) eski milletvekili Phyo Zeya Thaw ile ülkenin Terörle Mücadele Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunan aktivist Kyaw Min Yu'nun yanı sıra 2 kişiye idam cezası vermişti.

Ülkede on yıllar sonra ilk kez uygulanacak idam cezaları, ABD ve Fransa dahil yabancı hükümetlerin yanı sıra BM tarafından kınanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca ordunun geçen yıl şubatta iktidarı ele geçirmesinden bu yana Myanmar mahkemelerinin ikisi çocuk 114 siyasi mahkuma ölüm cezası verdi.