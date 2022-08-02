Bm: Myanmar'da 1,2 Milyondan Fazla İnsan Yerinden Edilmiş Durumda

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Ağustos (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Myanmar genelinde 1,2 milyondan fazla insanın yerlerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi. Ülkede Şubat 2021'de askeri yönetimin yönetimi devralmasından bu yana çatışmalar ve güvensizlik nedeniyle yerlerinden edilen 866.000'den fazla insan da bu rakama dahil. Dujarric, çoğunluğu Arakan eyaletinde bulunan diğer 346.000 kişinin de önceki çatışmalarda yerlerinden edildiğini belirtti. Dujarric, Mayıs 2022'den bu yana gıda ve yakıt gibi emtia fiyatlarındaki enflasyonun, insanların üzerindeki sosyo-ekonomik baskıyı artırdığını söyledi. Dujarric, BM'nin yereldeki ortaklarıyla birlikte hayat kurtaran yardımlarını bu yıl 6,2 milyon kişiye ulaştırmaya çalıştığını söyledi ve ekledi: "Erişim kısıtlamalarına ve finansman eksikliklerine rağmen yıl ortasında en az bir tür insani yardımla hedefimizin yaklaşık yarısına ulaştık. Geri kalan savunmasız topluluklara ulaşmak için, özellikle enflasyonu da göz önünde bulundurarak daha iyi erişime ve ek finansmana ihtiyacımız var." Dujarric, günlük basın brifinginde, BM'nin Myanmar'a 2022 boyunca yapacağı insani yardımın şu ana kadar sadece yüzde 13'ünün finanse edildiğini ve hala 719 milyon ABD doları açığın bulunduğunu söyledi. Dujarric, yardımı oluşturan tüm kısımların finansmanında ciddi şekilde yetersizlik olduğunu ve bu durumun yardımların artan ihtiyaçlara cevap verme yeteneğini tehdit ettiğini söyledi. Dujarric, finansman biterse, BM operasyonlarının da biteceği uyarısında bulundu.