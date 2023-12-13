BM Mülteciler Yüksek Komiseri İsviçre'nin UNRWA desteğini umuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) desteğini sürdürmesini umduğunu söyledi.

Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılan "Küresel Mülteci Forumu 2023" kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tüm ülkeleri ve bağışçıları UNRWA'ya sadece acil durumlar için değil "ileriye dönük" olarak da desteklemeye çağıran Grandi, UNRWA'nın sadece Filistinliler için değil tüm bölge için önemli olduğunu dile getirdi.

Grandi, dünyanın en çok ihtiyaç duyulan dönemde insani yardım kuruluşlarının fonlarını kestiğine işaret ederek, BMMYK'nin de fon sıkıntısı nedeniyle dünya genelinde personelinin yüzde 5'ini azalttığına dikkati çekti.

İsviçre'deki mülteci yerleştirme programına da değinen Grandi, "(Programın) Devam etmesinin önemli olduğunu belirttim. UNRWA ve BMMYK'de dahil insani yardım kuruluşlarına yapılan katkıların devam etmesinin önemli olduğunu söyledim." dedi.

Grandi, İsviçre'nin UNRWA'ya yardımlarına devam etmesini umduğunu vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de İsviçre'nin, kuruluşa yapılan yardımı kesme hamlesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmiş, İsviçreli yetkililerin fikirlerini değiştireceği umudunu dile getirmişti.