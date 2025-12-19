Eski Irak Cumhurbaşkanı Salih, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne Seçildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada yıl sonunda görev süresi dolacak olan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin yerine eski Irak Cumhurbaşkanı Berhem Ahmed Salih seçildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Salih'in 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle görev alacak olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Açıklamada Salih'in 2018-2022 yılları arasında Irak Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı ve Irak'ın 2003 sonrası yeniden yapılanma ve ekonomik toparlanma sürecinde merkezi rol oynadığı belirtildi.