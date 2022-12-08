BM Mülteci Ajansı: Güney Sudan'daki Çatışmalar Nedeniyle 3 Ayda 20.000'den Fazla Kişi Yerinden Oldu

JUBA, 8 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Çarşamba günü, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinde tırmanan silahlı çatışmalar nedeniyle en az 20.000 kişinin yerinden olduğunu, bunlardan bazılarının hayatta kalmak için çatışmaların başlamasından bu yana dört defaya varan yer değişikliklerine katlanmak zorunda kaldığını söyledi.

UNHCR'nin Güney Sudan Temsilcisi Arafat Jamal daha şimdiden 3.000 kadar insanın komşu Sudan'a kaçarak Afrika'nın en büyük mülteci krizi olan Güney Sudan'daki mülteci krizini daha da ağırlaştırdığını söyledi.

Jamal, "Çatışmalar yoğunlaştıkça umutsuzluk artıyor ve daha fazla insan kaçıyor. Bu acımasız çatışmada siviller tehdit altında; sivillerin korunmasını sağlamalıyız" dedi.

UNHCR'nin verdiği bilgiye göre, silahlı çatışma Yukarı Nil eyaletinde bulunan Tonga köyünde 15 Ağustos'ta çıktı ve o tarihten bu yana Yukarı Nil'de daha geniş bölgelere ve Jonglei ile Unity eyaletlerinin kuzey kesimlerine sıçradı.

Jamal, BM ve STK ortaklarıyla birlikte UNHCR'nin, erişilmesi zor bölgelerde yaşayanlar dahil en savunmasız konumdaki kişilere sığınak, yardım malzemesi, koruma hizmetleri, nakit para ve diğer çeşitli yardımlarla hayat kurtarıcı destek sağlama çalışmalarını artırdığını söyledi.

Jamal, UNHCR'nin gerilimin azaltılması ve barışın sağlanması için gösterilen çabalara verdiği desteğe rağmen durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

BM ajansı; Güney Sudan'daki silahlı çatışmalar, yerelleşen şiddet, dramatik seller, kötüleşen gıda güvensizliği ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle 6,8 milyon kişinin acil hayat kurtarıcı yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi.

UNHCR'ye göre kadınlar, çocuklar ve yüksek risk sınıfında bulunan diğer insanlar yerinden edilenlerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. UNHCR açıklamasında, "Bazı yaşlılar veya fiziksel engeli bulunanlar kaçmayı başaramayarak çalıların arasına ve Beyaz Nil Nehri kıyılarına saklanmak zorunda kaldı" denildi.

BM ajansı, kaçmayı başaran sivillerin de gözle görülür biçimde bir travma içine olduklarını, birçoğunun evini kaybettiğini ve ailesinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.