BM, Mocha Kasırgası'ndan on binlerce ailenin etkilendiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş ve Myanmar sınırında etkili olan Mocha Kasırgası'nın on binlerce ailenin yaşamını olumsuz etkilediğini ve evler ile önemli tesislerin yıkılmasına neden olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş ve Myanmar sınırında etkili olan Mocha Kasırgası'nın on binlerce ailenin yaşamını olumsuz etkilediğini ve evler ile önemli tesislerin yıkılmasına neden olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında Bangladeş ve Myanmar sınırının kıyı bölgelerinde etkili olan Mocha Kasırgası kuvvetli yağış ve rüzgara neden oldu, bazı bölgelerde ise heyelan yaşandı.

Bangladeş hükümeti, öncesinde Mocha Kasırgası'na müdahale için kapsamlı önlemler aldı.

Kasırgadan on binlerce aile etkilendi, evlerle önemli tesisler yıkıldı. Özellikle Bangladeş'in Teknaf kentindeki Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplar ve yakınındaki Bangladeşliler bu afet nedeniyle zarar gördü.

OCHA, Bangladeş ve Myanmar sınırında dün etkili olan Mocha Kasırgası'na ilişkin daha detaylı raporun 24 saat içinde yayımlanacağını da açıkladı.

Bangladeş ve Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası'nın neden olduğu sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de bulunan Arakan Gençler Hayırsever Derneğinin açıklamasında, bölge sakinlerinin sel riskine karşı yüksek kesimlerdeki sağlam binalara sığındığı, 700'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Yerel basındaki haberlerde de hızı saatte 209 kilometreye ulaşan kasırgada arama kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmişti.

Myanmar'da askeri yönetim yetkililerinin açıklamasında, şiddetli rüzgarların binalara ve elektrik hatlarına zarar verdiği, bazı binaların çatılarının uçtuğu ifade edilmişti.