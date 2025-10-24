Haberler

BM Misyonunu Kaybetti, Reform Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, Birleşmiş Milletler'in kuruluş misyonundan saparak verimsizlik ve harcamalardaki aşırılıkla boğuştuğunu belirtti. BM'nin krizleri çözme kapasitesinin düştüğünü ifade eden Shea, mali şeffaflığın artırılması ve reformların gerekli olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden Büyükelçi Dorothy Shea, BM'nin artık kuruluş misyonuna göre yönlendirilmediğini ileri sürerek, BM'yi "birçok kıtada hala devam eden savaşlara çözüm bulmaktan aciz" bir kurum olarak niteledi.

Shea, BM'nin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla "BM: Geleceğe Bakış" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Bugün BM'nin artık kuruluş misyonuna göre yönlendirilmediğini savunan Shea, BM'nin "yolunu kaybettiğini" ve "birçok kıtada hala devam eden savaşlara çözüm bulmaktan aciz" olduğunu öne sürdü.

Shea, "BM, verimsizlik, aşırı harcamalar ve hesap verebilirlik eksikliğiyle boğuşan şişkin bir bürokrasiye dönüşmüş durumda. Üye devletleri, ortak endişe duyulan konularda bir araya getirmek yerine ulusal egemenliği baltalayan ve tartışmalara yol açan bölücü ideolojilerin yayıldığı bir forum haline gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin kuruluş ilkelerine geri dönmesi gerektiğine işaret eden Shea, israf edici harcamalar yapmak yerine mali şeffaflığın artırılması çağrısında bulundu. Shea, "BM'nin varlığı boyunca bütçesine en büyük katkıyı yapan ülke olarak yatırımlarımızın güçlü bir geri dönüşünü önceliklendireceğiz." ifadesini kullandı.

Shea, BM'nin kritik bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, geleceğe yönelik gerekli reformların ilerletilmesinde ve bir sonraki genel sekreterin seçilmesinde etkili liderliğin hayati önem taşıyacağını öne sürdü.

"ABD, BM'yi kuruluş amacına, yani uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına döndürme vizyonunu paylaşan bir genel sekreteri sabırsızlıkla beklemektedir." diyen Shea, sonraki genel sekreterin BM'yi temel ilkelerine döndürmesi gerektiğine dikkati çekti.

Shea, "Böylesine önemli bir pozisyonun seçilme sürecinin, mümkün olduğunca geniş bir aday havuzuyla tamamen liyakate dayalı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle ABD, tüm bölgesel gruplardan adayları davet etmektedir." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Hamas'tan dikkat çeken ateşkes çıkışı

Hamas'tan ateşkes çıkışı! O ifadeler dikkat çekti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü

ABD bir tekneyi daha vurdu! O anları saniye saniye yayınladılar
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.