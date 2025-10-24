BM Misyonunu Kaybetti, Reform Çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden Büyükelçi Dorothy Shea, BM'nin artık kuruluş misyonuna göre yönlendirilmediğini ileri sürerek, BM'yi "birçok kıtada hala devam eden savaşlara çözüm bulmaktan aciz" bir kurum olarak niteledi.

Shea, BM'nin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla "BM: Geleceğe Bakış" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Bugün BM'nin artık kuruluş misyonuna göre yönlendirilmediğini savunan Shea, BM'nin "yolunu kaybettiğini" ve "birçok kıtada hala devam eden savaşlara çözüm bulmaktan aciz" olduğunu öne sürdü.

Shea, "BM, verimsizlik, aşırı harcamalar ve hesap verebilirlik eksikliğiyle boğuşan şişkin bir bürokrasiye dönüşmüş durumda. Üye devletleri, ortak endişe duyulan konularda bir araya getirmek yerine ulusal egemenliği baltalayan ve tartışmalara yol açan bölücü ideolojilerin yayıldığı bir forum haline gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin kuruluş ilkelerine geri dönmesi gerektiğine işaret eden Shea, israf edici harcamalar yapmak yerine mali şeffaflığın artırılması çağrısında bulundu. Shea, "BM'nin varlığı boyunca bütçesine en büyük katkıyı yapan ülke olarak yatırımlarımızın güçlü bir geri dönüşünü önceliklendireceğiz." ifadesini kullandı.

Shea, BM'nin kritik bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, geleceğe yönelik gerekli reformların ilerletilmesinde ve bir sonraki genel sekreterin seçilmesinde etkili liderliğin hayati önem taşıyacağını öne sürdü.

"ABD, BM'yi kuruluş amacına, yani uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına döndürme vizyonunu paylaşan bir genel sekreteri sabırsızlıkla beklemektedir." diyen Shea, sonraki genel sekreterin BM'yi temel ilkelerine döndürmesi gerektiğine dikkati çekti.

Shea, "Böylesine önemli bir pozisyonun seçilme sürecinin, mümkün olduğunca geniş bir aday havuzuyla tamamen liyakate dayalı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle ABD, tüm bölgesel gruplardan adayları davet etmektedir." ifadelerini kullandı.?