BM, Mavi Hat'a Saygı Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ile aralarında çizilen ve "Mavi Hat" olarak bilinen sınıra saygı gösterilmesi gerektiğini tekrarladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) incelenmesi sırasında patlaması sonucu 2 Lübnan askerinin öldüğü olayla ilgili taziye mesajı yayınlandı.

Açıklamada, "Bu trajik kayıp, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin (LAF) Lübnan'ın güneyini güvence altına alma konusunda daha büyük sorumluluklar üstlenirken karşı karşıya kaldığı riskleri gözler önüne seriyor." ifadelerine yer verildi.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2790 sayılı kararında da yinelendiği üzere, tarafların Mavi Hat'a tam saygı göstermesi ve düşmanlıkları tamamen durdurması gerektiği" hatırlatılan açıklamada, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde tam konuşlanması gerektiği ve bunun 1701 sayılı BMGK kararının merkezinde yer aldığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde dün düşen İsrail'e ait bomba yüklü İHA'nın incelenmesi sırasında patladığı, 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.