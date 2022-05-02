BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
BM: Mariupol'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentinde başlayan sivillerin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentinde başlayan sivillerin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Ukrayna Sözcüsü Saviano Abreu, yazılı açıklamasında, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin iş birliğinde Mariupol'daki Azovstal tesisinde yaklaşık 2 aydır mahsur kalan çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının buradan Zaporizka'ya tahliye işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Tahliyeye 29 Nisan'da başlandığı bilgisini paylaşan Abreu, tahliye edilen sivillerin insani yardım ve psikolojik destek aldığını vurguladı.

Abreu, sivillerin güvenliği için şimdiye kadar kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi vermedi.

BM'nin Mariupol dışında da çatışma ortamını terk etmek isteyen siviller için güvenli geçiş koridoru açacağını kaydeden Abreu, bu konuda tüm taraflarla diyalog halinde olduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dünkü açıklamasında Mariupol'daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını bildirmişti.

Zelenskiy, Azovstal'dan fabrikası tesislerinden yaklaşık 100 kişilik ilk grubun Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığını belirtmişti.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Birleşmiş Milletler, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title