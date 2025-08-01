BM, Maliyet Düşürmek İçin Operasyonları Taşıma Çalışmalarını Sürdürüyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), maliyeti düşürmek için bazı ajans ve operasyonları taşımaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve BM Kadın Birimi'nin (UN Women) New York'tan Nairobi'ye taşınacağına ilişkin haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üzerine Haq, henüz bu konuda kesin bir karar alınmadığını kaydetti.

Haq, diğer taraftan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de daha önce konuyla ilgili açıklama yaptığını ve maliyeti düşürmek için bazı BM operasyonları ve ajanslarının taşınmasının gündemde olduğunu söylediğini hatırlattı.

Bu konuda çalışmalar yürütüldüğünü ve bazı önerilerin gözden geçirildiğini aktaran Haq, henüz kesin bir karara varıldığını söylemek için erken olduğunu ifade etti.

Haq, BM ajansları, fonları ve operasyonlarına ilişkin kararların söz konusu ajansların yönetim kurulları tarafından da onaylanması gerektiğini, tüm tarafların diyalog halinde olduğunu dile getirdi.