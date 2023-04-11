BM, Malezya'da 'zorunlu ölüm cezası'nın kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM), Malezya Parlamentosunun "zorunlu ölüm cezası"nın kaldırılması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı.

BM insan hakları uzmanları, yaptıkları yazılı açıklamada, Malezya Parlamentosunun cinayet, terör ve vatana ihanet gibi suçlar için verilen idam cezasını kaldırarak yerine müebbet hapsi içeren cezalar getirdiğini anımsattı.

BM uzmanları, "Ölüm cezası, insan hakları ve onurunun temel ilkeleriyle bağdaşmaz. İdam cezasının zorunlu olarak kullanılmasının, keyfi olarak yaşamdan mahrum bırakmayı teşkil ettiğini ve yargı bağımsızlığı ile adil yargılanma güvencelerinin temelden ihlali olduğunu yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Malezya'da zorunlu ölüm cezası alanların genellikle etnik azınlık gruplarından olduğunu belirten BM uzmanları, bunların çoğunun uyuşturucuya bağlı suçlarla itham edildiğini kaydetti.

BM uzmanları, Malezya'da zorunlu ölüm cezasının kaldırılmasıyla ilgili karardan memnuniyet duyarken, bu kararın, Malezya'da ve tüm bölgede ölüm cezasının tamamen kaldırılmasının önünü açmasını umduklarını ifade etti.

Malezya Parlamentosu, 3 Nisan'da "zorunlu ölüm cezası"nın kaldırılması onaylamıştı.