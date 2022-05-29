BM: Malavi gıda kriziyle karşı karşıya - Haberler

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika ülkelerinden Malavi'nin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

WFP Sözcüsü Tomson Phiri, sel ve kuraklık gibi doğal afetler, Kovid-19 salgını ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın gıda sorununu tetiklediğine dikkati çekti.

Phiri, 400 bin Malavilinin gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Malavi'nin zorlukları şimdi Ukrayna krizi ile daha da kötüleşiyor." dedi.

Malavililerin yarısının günlük 2 doların altında gelirle yaşadığını kaydeden Phiri, gıda krizine bağlı olarak ekmek fiyatlarının hızla arttığını vurguladı.

BM verilerine göre, yaklaşık 19 milyon nüfusuyla Malavi, dünyada en fazla yoksulluk çeken ülkeler arasında yer alıyor.