BM, Lübnan-İsrail Sınırındaki Mavi Hat İşaretlerini Yeniden Onarıyor

BEYRUT, 13 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'i ayıran Mavi Hat boyunca mavi sınır işaretlerinin onarımına ve yeniden yerleştirilmesine başladı.

UNIFIL Sözcüsü Tilak Pokharel, yaptığı açıklamada geçen yıl hasar gören işaretlerin yanlış anlaşılmaları ve kazara sınır geçişlerini önlemek ve bölgedeki istikrarı korumak amacıyla yerleştirildiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini doğrulamak amacıyla 2000 yılında BM tarafından oluşturulan Mavi Hat, 2007 yılında Lübnan, İsrail ve BM tarafından kararlaştırılan işaretlerin yerleştirilmesiyle daha da resmileştirildi.

Öte yandan UNIFIL kaynakları, Lübnan ordusu istihbaratı ve yerel tanıkların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Lübnan topraklarının yaklaşık bir kilometre içinde, Mount el-Bet'ta yeni kurulan bir askeri karakolun arkasında Cel el-Deyr'de beton bir duvar inşa etmeye başladı.

Lübnan istihbarat kaynakları, tanklarla desteklenen İsrail güçlerinin, 6 metre yüksekliğindeki duvarın yaklaşık 35 metrelik kısmını tamamladığını söyledi.