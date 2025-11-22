Haberler

BM, Lübnan'ın Egemenliği ve İstikrarı Üzerine Açıklama Yaptı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın egemenliğine saygının, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve kalıcı istikrar için hayati önem taşıdığını belirtti. UNIFIL, Lübnan ordusunun güneydeki istikrarın güçlendirilmesindeki rolüne de vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın egemenliğine tam saygı gösterilmesinin, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasında ilerleme sağlanması ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi açısından "merkezi önemde" olduğunu belirtti.

UNIFIL, Lübnan'ın her yıl 22 Kasım'da kutlanan 82. Bağımsızlık Günü dolayısıyla ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "Lübnan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi, 1701 sayılı kararın uygulanmasında ilerleme ve kalıcı istikrar koşullarının oluşturulması için hayati önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan ordusunun "güneydeki istikrarın güçlendirilmesinde temel ortak" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ordunun bölgede tam yeniden konuşlanmasının "devlet otoritesinin tesisinde önemli bir adım" olduğu kaydedildi.

Lübnan, 22 Kasım 1943'te Fransa mandasından bağımsızlığını kazanmıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
