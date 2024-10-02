BM, Lübnan'da 200.000 Kişinin Yerinden Edildiğini Açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusu tarafından verilen tahliye emirleri nedeniyle Lübnan'ın güneyinden 200.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini ve 100.000'den fazla kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini duyurdu.

Dujarric, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin aralarında Lübnan'ın güneyindeki 30 köyün de bulunduğu yerlere Pazartesi ve Salı günlerinde tahliye emirleri yayımlamaya devam ettiğini belirterek, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yerinden edilenlerin sayısının artacağına dair uyarıda bulunduğunu söyledi.

Sözcü Salı günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in kuzeyinde 60.000'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Öte yandan BM Genel Sekreterliği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başlatılan 426 milyon ABD doları tutarındaki acil insani yardım çağrısını desteklemeleri için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Dujarric, "İnsani yardım alanında çalışan meslektaşlarımız, bu paranın önümüzdeki üç ay boyunca 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı hedeflediğini belirtiyor" ifadelerini kullandı.