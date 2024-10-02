Üye Girişi
Haberler

BM, Lübnan'da 200.000 Kişinin Yerinden Edildiğini Açıkladı

BM, Lübnan'da 200.000 Kişinin Yerinden Edildiğini Açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusu tarafından verilen tahliye emirleri nedeniyle Lübnan'ın güneyinden 200.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini ve 100.000'den fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini duyurdu. Ayrıca, uluslararası toplumdan 426 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısı yapıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusu tarafından verilen tahliye emirleri nedeniyle Lübnan'ın güneyinden 200.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini ve 100.000'den fazla kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini duyurdu.

Dujarric, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin aralarında Lübnan'ın güneyindeki 30 köyün de bulunduğu yerlere Pazartesi ve Salı günlerinde tahliye emirleri yayımlamaya devam ettiğini belirterek, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yerinden edilenlerin sayısının artacağına dair uyarıda bulunduğunu söyledi.

Sözcü Salı günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in kuzeyinde 60.000'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Öte yandan BM Genel Sekreterliği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başlatılan 426 milyon ABD doları tutarındaki acil insani yardım çağrısını desteklemeleri için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Dujarric, "İnsani yardım alanında çalışan meslektaşlarımız, bu paranın önümüzdeki üç ay boyunca 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı hedeflediğini belirtiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Savaş ve Çatışma Orta Doğu Politika Güncel Suriye İsrail Lübnan Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 1966 yapımı ''İyi, Kötü ve Çirkin'' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 165. bölümü yayınlanacak mı? Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Twente Fenerbahçe maçı şifresiz mi? ATA AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });