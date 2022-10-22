BM Lideri, Nijerya'da Son On Yılın En Kötü Sel Felaketinin Yol Açtığı Yıkımdan Dolayı Üzgün

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü yaptığı açıklamada, Nijerya'yı vuran, son on yılın en kötü sellerinden 2,8 milyondan fazla insanın etkilendiğini, 1,3 milyon kişinin evinden olduğunu ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü yaptığı açıklamada, Nijerya'yı vuran, son on yılın en kötü sellerinden 2,8 milyondan fazla insanın etkilendiğini, 1,3 milyon kişinin evinden olduğunu ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek sellerin neden olduğu yıkımdan dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Genel Sekreter, Nijerya hükümetine ve etkilenen ailelere en derin taziyelerini ileterek, Birleşmiş Milletler'in "bu zorlu zamanda" Nijerya hükümetini destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.

Guterres'e göre, altyapı ve tarım arazileri de hasar gördü ve bu da ülke genelinde hayat pahalılığını artırdı.

Bu arada BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, yardıma ihtiyacı olanların yüzde 60'ının çocuk yaşta olduğunu ve çocukların suyla bulaşan hastalıklar, boğulma ve yetersiz beslenme riski altında kaldığını söyledi.

Ülkedeki 36 eyaletten 34'ünü etkileyen seller nedeniyle 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 200.000 ev kısmen veya tamamen hasar gördü.

UNICEF'in Nijerya temsilcisi Cristian Munduate, "Selden etkilenen bölgelerdeki çocuklar ve gençler son derece savunmasız durumda" dedi.

Munduate şöyle konuştu: "Özellikle su kaynaklı hastalıklar ve duygusal ve psikolojik rahatsızlık riski altındalar. UNICEF, en çok ihtiyacı olanlara hayat kurtaran yardım sağlamak için hükümet ve diğer ortaklarla yakın bir şekilde çalışıyor."