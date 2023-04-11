BM Libya Temsilcisi Bathily: 'Seçim planındaki temel ortak Trablus'taki Başkanlık Konseyidir'

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, BM'nin ülkede seçimlerin düzenlenmesine ilişkin planında temel ortağın Başkanlık Konseyi olduğunu belirtti.

Konsey'in Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bathily ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya geldi.

Görüşmede Bathily, Sudan ve Çad'a yaptığı ziyaretlerdeki temasları, yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasına ilişkin müzakereleri, güvenlik koordinesi için Bingazi'ye ve Sebha kentlerine düzenlediği ziyaretler ve görüşmelerin sonuçlarına dair Menfi'ye bilgi verdi.

Bathily, Libya yerelindeki tüm ileri gelenlerin katılımıyla hükümetin gözetiminde düzenlenen buluşma toplantısında, ülkenin birliği ve istikrarını vurgulaması açısından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Açıklamada ayrıca, görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un Çad ve Sudan dosyaları ve BM misyonunun çabaları çerçevesinde ülkedeki çatışan taraflar arasında uzlaşma sağlanması konusunda bir brifing verdiği kaydedildi.