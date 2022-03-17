BM Libya Özel Temsilcisi Williams, ortak komite teklifine acil cevap istedi

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulması teklifine, tarafların ivedilikle cevap vermesini talep etti.

Williams, Tunus'ta Tobruk Temsilciler Meclisi'nden bazı üyelerle görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Stephanie Williams, paylaşımında, "Dün akşam, Tunus'un başkentinde Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldim. Meclis'e, anayasal bir temelle çalışacak ortak bir komite oluşturulması şeklindeki BM teklifine ivedilikle cevap vermeleri çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

BM'nin ortak komite kurma önerisini ayrıntılı olarak görüştüklerini kaydeden Williams, üyelere seçimlerin en yakın zamanda yapılması için iki meclis arasında uzlaşmanın önemini aktardığını dile getirdi.

BM Özel Temsilcisi Williams, 4 Mart'ta, Libya'yı seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyine altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Williams'ın girişimi, 15 Mart'tan itibaren 14 gün içinde oluşturulacak 12 üyeli komitenin, Libya'yı en kısa sürede seçimlere götürmesini öngörüyor.