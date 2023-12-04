BM Libya Özel Temsilcisi, Seçim Sürecinin Hızlandırılması İçin Çalışmaların Başlatılmasını İstedi

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülkenin seçimlere taşınması için uzlaşma sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Bathily, Fizan bölgesinden gelen bir heyeti kabul ederek siyasi süreçle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini paylaştı. Bathily, Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi, Libya Yüksek Devlet Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığına bir toplantıya katılmaları için davet göndermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülkeyi seçimlere taşıyacak uzlaşma sürecinin başlatılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Bathily, başkent Trablus'ta BM misyonunun binasında, ülkenin güneybatısındaki Fizan bölgesinden bir heyeti kabul etti.

Bathily, X sosyal medya hesabından bu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, siyasi süreçle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüşmede, "ülkede seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir uzlaşma sürecinin başlatılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladığını" kaydeden Bathily, katılımcı heyetin de yapıcı diyaloga olan bağlılığını teyit ettiğini aktardı.

Bathily, 23 Kasım'da seçimlerle ilgili ihtilaflı konularda siyasi bir çözüme varılması amacıyla ilerleyen günlerde düzenlenecek bir toplantıya katılmaları için Temsilciler Meclisi (TM), Başkanlık Konseyi, Libya Yüksek Devlet Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti ve Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığına davet göndermişti.

Ancak TM, Meclis tarafından tayin edilen hükümete davet gönderilmemesi sebebiyle toplantıya katılmayı reddetmişti.

Libya'nın doğusu ile batısında iki ayrı hükümet bulunuyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.