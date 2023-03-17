BM Libya Özel Temsilcisi'nden, Libyalı taraflara seçimler için güvenli ortam sağlamaları çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, askeri kurumu birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları, ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ) Başkanı Abdoulaye Bathily, askeri kurumu birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları, ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırdı.

Unsmıl'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Berlin Konferansı'ndan doğan Uluslararası Güvenlik Çalışma Grubu, dün Tunus'ta Libya 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin huzurunda, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'nin katılımıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda, güvenlik sürecinde ilerlemenin yolları, ateşkes anlaşmasının devamlılığı ve askeri kurumların yeniden birleştirilmesi ele alındı.

Önceki toplantılarda oluşturulması ve gereğince donatılması kararlaştırılan ortak askeri gücün rol ve görevleri ile güvenlik çalışma grubu üyesi devletlerin rollerinin de görüşüldüğü toplantıda, geçen ay Kahire'de hazırlanan eylem planında yer alan yabancı güçlerin, yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin geri çekilmesi hazırlıklarına da değinildi.

Toplantıda konuşan Bathily, güvenlik çalışma grubundaki katılımcıları, Libya seçimlerinin gerçekleştirilmesi için toplu destek vermeye çağırdı.

Bathily, "(Seçimlerin başarısı için elverişli güvenlik ortamı sağlamanın gerekliliğinden dolayı) Libya güvenlik kurumlarından, birlikte çalışmayı sürdürmelerini, 2023'te adil ve şeffaf parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmasına elverişli ortamın sağlanmasını desteklemelerini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall da konuşmasında, Libya'da seçim yapmanın mümkün olmasının yanı sıra güvenli ve emniyetli bir ortamın sağlanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Unsmıl'den Şubat ayında yapılan açıklamada, Libya askeri teşkilatını birleştirmenin ilk adımı olarak 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin sınırları korumak için ortak bir güç oluşturma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Libya'nın Sirte şehrinde 7 ay aradan sonra ilk kez 15 Ocak'ta UNSMIL Başkanı Bathily'nin de katılımıyla Ortak Askeri Komite toplantısı düzenlenmişti.

Toplantıda, Libyalı taraflar arasında 2020'de İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasının maddelerinin yanı sıra uluslararası ve yerel gözlemcilerin anlaşmayla ilgili çalışmaları ele alınmıştı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Libya'da bu yıl içinde seçimlerin yapılabilmesi için üst düzey bir komisyon kurulmasını önermişti.