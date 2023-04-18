BM Libya Özel Temsilcisi Bathily: 'Libya'da siyasi süreç için yeni bir dinamik var'

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, "Libya'da siyasi süreç için yeni bir dinamik var. Güvenlik ve kurumsal aktörleri ile siyasi liderler arasında yoğun görüşmeler gerçekleşti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, "Libya'da siyasi süreç için yeni bir dinamik var. Güvenlik ve kurumsal aktörleri ile siyasi liderler arasında yoğun görüşmeler gerçekleşti." dedi.

Bathily, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Libya oturumunda üye ülkeleri son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Daha önce önermiş olduğu seçimler için üst düzey komisyonunun kurulduğunu açıklayan Bathily, bunun kapsamlı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Bathily, üst düzey komisyonun Libya'da bu yıl seçimlerin gerçekleşmesini amaçladığını belirterek, ülkede tüm tarafların bu sürece katılmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.

Seçim sürecinin tüm toplumu bir araya getirmek için fırsat olacağına dikkati çeken Bathily, "Libya'da siyasi süreç için yeni bir dinamik var. Güvenlik ve kurumsal aktörleri ile siyasi liderler arasında yoğun görüşmeler gerçekleşti. Tüm Libyalı taraflara halkın kendi liderlerini seçme beklentisini karşılayarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bathily, uluslararası toplumun da Libya'nın kurumsal ve siyasi aktörlerini seçimler için teşvik etmeye devam etmesi gerektiğini kaydederek, uluslararası ortakların mevcut ivmeyi desteklemeleri ve "tek bir sesle" konuşmaları gerektiğini vurguladı.

BM nezdinde meşru hükümete bağlı ordu ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askeri yetkililerin toplantılar düzenlemesinin "dönüm noktası" olduğuna işaret eden Bathily, bu görüşmeler sonucunda 8 Nisan'da Libya Ulusal Ordusu'nun altı esiri serbest bıraktığını bildirdi.

Bathily, genel güvenlik durumunun gergin olmasına rağmen ateşkesin sürdüğünü ve askeri taraflar arasında yabancı savaşçıların ülkeden çekilmesi konusunda işbirliği başladığını belirterek, "Yabancı savaşçıların geri çekilmesi süreci, ülke için bir güvenlik tehdidine dönüşmemesi için koordineli bir şekilde yürütülmeli." uyarısında bulundu.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Bathily, 17 Mart'taki açıklamasında, askeri kurumları birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırmıştı.