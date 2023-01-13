BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'den 'adalet olmadan Libya'da uzlaşma olamaz' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, adalet olmadan ve Libyalılar birbirini dinlemeden Libya'da uzlaşma olamayacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, adalet olmadan ve Libyalılar birbirini dinlemeden Libya'da uzlaşma olamayacağını ifade etti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta BM Özel Temsilcisi Bathily'in yanı sıra Libya Başkanlık Konseyi, Afrika Birliği ve uluslararası toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Uzlaşma Konferansı hazırlık toplantısı sona erdi.

Toplantıdan sonra Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bathily, ulusal uzlaşmayı güçlendirmek için bir araya gelen katılımcıları takdir ettiğini belirtti.

BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) ulusal uzlaşı çabalarını tam desteklediğini vurgulayan Bathily, bu çabaları "barış ve istikrarı sağlamak için belirleyici bir adım" olarak değerlendirdi.

Bathily, tüm Libyalı liderlerin aradaki küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırmak, halkın istediği ve hak ettiği müreffeh bir geleceğin inşasına yardımcı olmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Bunun, ülke genelinde köylerde ve topluluklarda başlayan, insanların farklılıklarını dürüstçe tartışıp çözüm aradığı bir süreç olduğuna işaret eden Bathily, "adalet olmadan ve Libyalılar birbirini dinlemeden Libya'da uzlaşma olamaz." ifadelerine yer verdi.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da siyasi sürecin çeşitli taraflarından ve farklı şehirlerden temsilcilerin katılımıyla 8 Ocak'ta başlayan Ulusal Uzlaşma Konferansı'nın hazırlık toplantısının sona erdiği belirtildi.

Bu toplantıda, katılımcıların görüşlerinin ele alındığı ve ulusal uzlaşmaya ulaşmak için kapsamlı bir konferans düzenlemenin yollarının konuşulduğu aktarılan açıklamada, toplantıda, Başkanlık Konseyinin, ülkeyi istikrara kavuşturmak, siyasi krizin üstesinden gelmek ve halkın seçimlere ulaşma isteklerini yerine getirmek için attığı adımların ele alındığı kaydedildi.

Seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.