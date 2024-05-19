Üye Girişi
Haberler

BM Libya Destek Misyonu, Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin Kaçırılmasını Kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurdu. Dırisi'nin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, yetkililerin olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatması talep edildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurdu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, milletvekili Dırisi'nin kaçırılmasından dolayı derin endişe duyulduğu belirtildi.

Kaçırılan Dırisi'nin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, yetkililerin olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatması talep edildi.

Açıklamada, Dırisi'nin kaçırılmasının kınandığı vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM), dün Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurmuştu.

TM'nin açıklamasında, Dırisi'nin kim tarafından kaçırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Libya medyasında yer alan haberlerde ise Dırisi'nin ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından kaçırıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Milletvekili Tobruk UNSMIL Libya Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title