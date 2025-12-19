Haberler

BM Libya Misyonu: Yüksek Seçim Komisyonu'nun yapılandırılmasında ilerleme kat edilmedi

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Hanna Serwaa Tetteh, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi arasındaki güvensizliğin Yüksek Seçim Komisyonu'nun yeniden yapılandırılmasını engellediğini açıkladı. Tetteh, iki kurumun aralarındaki görüş ayrılıklarını aşamadığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Libya'daki BM Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki güvensizliğin, Yüksek Seçim Komisyonu'nun yeniden yapılandırılması konusunda ilerleme kat edilmesini engellediğini belirtti.

UNSMIL Başkanı Tetteh, bugün BM Güvenlik Konseyi'ne Libya ile ilgili brifing verdi.

Tetteh, komisyonun yönetim kurulunun yeniden atanması konusunda şu ana kadar hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ve TM ile Devlet Yüksek Konseyi'nin, yeniden yapılandırma talebine yanıt vermediğini dile getirdi.

UNSMIL Başkanı Tetteh, 28 Eylül'de Yüksek Seçim Komisyonu'nun on gün içinde yeniden yapılandırılması konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen iki kurumun, aralarında yaşadıkları görüş ayrılıklarını aşamamaları ve birbirlerine güven duymamalarının buna sebep olduğunu aktardı.

Tetteh, UNSMIL'ın, seçimlerin yapılması için Yüksek Seçim Komisyonu ile çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

UNSMIL, Libya'daki iki hükümet arasındaki krizi çözmeye ve seçimlerin yapılması için uygun bir ortam oluşturmaya çalışıyor.

UNSMIL Başkanı Tetteh, 21 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyine, Libya'da seçimlerin yapılması ve kurumların birleştirilmesine yönelik yeni bir yol haritası sunmuştu.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından 3 yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Kaynak: AA / Muetaz Wannes - Güncel
