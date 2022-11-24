Bm, Libya'daki Ölümcül Patlayıcı Savaş Kalıntılarıyla İlgili Endişelerini Dile Getirdi

TRABLUS, 24 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) Çarşamba günü, Libya'daki ölümcül patlayıcı savaş kalıntılarına dair endişelerini dile getirerek, Libyalıları tehlikenin farkında olmaya çağırdı.

BM kuruluşlarından yapılan yazılı açıklamada, "Bu hafta, çatışmada savaşan tarafların geride bıraktığı bir el bombasını bulup oynayan bir çocuk daha trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yanında duran iki erkek kardeşi ağır yaralandı" bilgisi verildi.

Açıklamada, "UNICEF ve UNMAS, patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle başta çocuklar olmak üzere sivil can kaybının sürmesinden derin endişe duyuyor ve tüm Libyalıları risklerin farkında olmaya davet ediyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, UNICEF ve UNMAS'ın, mayınların ve patlamamış mühimmatın tehlikeleri ve riskleri konusunda insanları bilinçlendirmek amacıyla patlayıcı mühimmat riski eğitimi sağlamak için Libya'daki mayın eylem programı ortaklarıyla birlikte çalıştığı da belirtildi.

UNICEF'in Libya temsilcisi Michele Servadei, "Tüm silahlı aktörleri yerleşim yerlerinde patlayıcı silah kullanımını durdurmaya ve başta çocuklar olmak üzere sivilleri korumaya yönelik önlemler almaya çağırıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Mayın Eylem Programı başkanı Justin Smith, "Bu yıl, patlayıcı savaş kalıntılarının neden olduğu olaylarda en az 39 kişi öldü veya yaralandı" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İnsani Müdahale Planı'na göre, şu anda 505.486 kişinin mayın, patlamamış mühimmat ve patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle risk altında olduğu belirtildi.

Libya'da Nisan 2019'da başkent Trablus'un içinde ve çevresinde doğu merkezli ordu ile BM destekli eski Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında bir yıldan fazla süren şiddetli bir savaş patlak verdi. Savaşta çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yaralandı, şehirde büyük yıkım meydana geldi.

Libya, 2011'de ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinden bu yana güvenlik sorunlarıyla ve kaosla karşı karşıya.