BM, Libya açık denizlerinde gemilerin göçmen kaçakçılığına karşı denetlenmesi yetkisinin süresini uzattı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Libya açık denizlerinde göçmen ya da insan kaçakçılığı yapıldığına yönelik şüphe uyandıran gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine ilişkin yetkinin süresini 1 yıl daha uzattı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Libya açık denizlerinde göçmen ya da insan kaçakçılığı yapıldığına yönelik şüphe uyandıran gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine ilişkin yetkinin süresini 1 yıl daha uzattı.

Yetki süresi, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilen kararla uzatıldı.

Fransa ve Malta'nın kaleme aldığı karar için Rusya çekimser oy kullandı.

BMGK'nin süresini 1 yıl daha uzattığı yetki kararı, Libya açık denizlerinde göçmen ya da insan kaçakçılığı yapıldığına yönelik makul şüphe uyandıran durumlarda gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine imkan veriyor.

Bu konudaki ilk karar, 9 Ekim 2015'te alınmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan ve göçmen kaçakçılığına ilişkin son raporlarında, Akdeniz'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısında bir önceki döneme göre yüzde 51 artış olduğunu ifade etmişti.

BM, Libya'da kaçakçılık, zorla çalıştırma ve göçmen kaçakçılığı gibi faaliyetlerin bir "iş modeline" dönüştüğü değerlendirmesinde bulunmuştu.