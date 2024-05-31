BM, Libya açık denizlerinde gemilerin denetlenmesi yetkisinin süresini uzattı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Libya açık denizlerinde silah ambargosunun ihlal edildiğine ilişkin makul şüphe uyandıran gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine ilişkin yetkinin süresini 1 yıl daha uzattı.

Yetki süresi, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 9 "evet" ve 6 "çekimser" oyla kabul edilen kararla uzatıldı.

BMGK'nin süresini 1 yıl daha uzattığı yetki, Libya'nın açık denizlerinde silah ambargosunun ihlal edildiğine yönelik makul şüphe uyanması durumunda gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine imkan veriyor.

İrini Operasyonu

Denetlemeler halihazırda AB'nin İrini Operasyonu tarafından yürütülüyor.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Avrupa Birliği (AB), mart ayında aldığı bir kararla İrini Operasyonu'nun süresini 31 Mart 2025'e kadar uzatmıştı.

Tartışmalı bir operasyon olarak ön plana çıkan İrini Operasyonu, taraflı olduğu düşünülen eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.

İrini Operasyonu, Libya açık denizlerinde bölgesel olarak denetleme yapan tek örgüt olarak ön plana çıkıyor.