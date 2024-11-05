BM Kuruluşlarından Gazze İçin Ortak Uyarı
15 BM kuruluşu, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun hastalık, kıtlık ve saldırıların yarattığı ölümcül risklerle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.
GAZZE, 5 Kasım (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Gıda Programı gibi 15 BM kuruluşunun yanı sıra yardım gruplarının başkanları tarafından bir ortak bildiri yayımladı. Bildiride, " Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun tamamı hastalık, kıtlık ve saldırıların neden olduğu ölümcül risklerle karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı.