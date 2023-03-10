BM Kuruluşları, Suriye ve Türkiye'ye Deprem Yardımı Ulaştırmaya Devam Ediyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Mart (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq, Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarının geçen ay meydana gelen Suriye-Türkiye depremlerinden etkilenen insanlara yardım sağlamaya devam ettiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Mart (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq, Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarının geçen ay meydana gelen Suriye- Türkiye depremlerinden etkilenen insanlara yardım sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Haq Perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'de en az 8,8 milyon insanın depremlerden etkilendiğini ve diğer faktörlerin yanı sıra bu durumun da kolera salgınına müdahale üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

"Ortaklarımız Salı günü Suriye'nin kuzeybatısında depremden etkilenen bölgelerde bir kolera aşılama kampanyası başlattı" açıklaması yapan Haq, "Yüksek riskli bölgelere 1,7 milyon doz aşı dağıtmayı planlıyorlar. 5 Mart itibarıyla Suriye'nin kuzeybatısında 53.000'den fazla şüpheli kolera vakası ve koleraya bağlı 23 ölüm bildirildi" dedi.

Yetkili, müdahalenin başlangıcından bu yana su altyapısı hasar gören 100.000'den fazla kişiye su verildiğini söyledi. İnsani yardım çalışanları ayrıca kabul merkezlerinde 100.000'den fazla kişiye hijyen kiti sağladı.

Haq, "Meslektaşlarımız ayrıca bize, Suriye genelinde depremden etkilenen bölgelerde 3,7 milyon çocuğun hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve temel hizmetlere erişemediklerini söylüyor" diye konuştu.

Haq, Suriye depremi nedeniyle yapılan acil çağrı ile 218 milyon ABD doları, yani ihtiyaç duyulan miktar olan 400 milyon doların yüzde 55'inin toplandığını söyledi.

Sözcü Türkiye'yle ilgili de, dünyanın 6 Şubat depremlerine karşı hükümet liderliğinde gerçekleştirilen müdahaleyi desteklemeye devam ettiğini söyledi.

"BM ve ortaklarımız 42.000'den fazla çadır, yüzbinlerce battaniye, çarşaf ve şilte sağladı" diyen Haq, "900.000'den fazla insan gıda yardımı aldı ve Dünya Gıda Programı 5,7 milyondan fazla gıda paketi ve sıcak yemek sağladı" diye ekledi.

Haq, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşık 24.000 kişiye sağlık hizmeti sunduğunu söyledi. BM Çocuklara Yardım Fonu hijyen kitleri, gıda dışı ürünler, kışlık giysiler, ısıtıcılar ve diğer kritik malzemelerini 183.000'den fazla çocuk dahil toplam 319.000 kişiye ulaştırdı.

Ancak Haq, Türkiye'deki deprem nedeniyle yapılan 1 milyar dolarlık çağrının sadece yüzde 10,4'ünün finanse edilebildiğini bildirdi.