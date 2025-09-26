BM, Küresel Sumud Filosu'na Yönelik Saldırıları Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar durdurulmalı. Bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Gomez, AA muhabirinin "Küresel Sumud Filosu, yaklaşık 50 ülkeden katılımcıyla Gazze'ye yardım ulaştırmak için ilerliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu gemilerin Gazze'ye ulaşmasını engelleyeceklerini söyledi. Bu aktivistlerin güvenliği konusunda endişeli misiniz? BM, olası İsrail saldırısını önlemek için bir adım atacak mı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Gazze'de açlık ve susuzluk çeken yüz binlerce insana yardım ulaştırmaya ve onları desteklemeye çalışanlara yönelik saldırı ve tehditlerin çok rahatsız edici olduğunu belirten Gomez, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar durdurulmalı. Bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep ediyoruz. İşgalci güç olarak İsrail, elindeki tüm imkanlarla halka gıda ve tıbbi malzeme sağlamalı veya tarafsız insani yardım programlarını hızla ve engelsiz bir şekilde kabul etmeli ve kolaylaştırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gomez, İsrail'e Gazze'de uygulanan ablukayı acilen kaldırması ve mümkün olan her yolla hayat kurtarıcı malzemelerin girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na bu ülkenin arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.