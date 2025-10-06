BM, Küresel Sumud Filosu Aktivistlerine Yönelik Kötü Muameleyi Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Küresel Sumud Filosu'na katılanlara yönelik, İsrail'de tutuldukları sırada kötü muamele ve usule uygun yargılama haklarının ihlal edilmesine dair endişe verici bilgiler aldıklarını bildirdi.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "Bildiğiniz gibi, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler, İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattılar. Özellikle İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in çok ağır işkenceye maruz kaldığı söyleniyor. İsrail'in tutuklu aktivistlere yiyecek ve içecek sağlamayı reddetmesi, onları aşağılaması ve kötü muamele etmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Filo katılımcılarına yönelik kötü muamele ve usule uygun yargılama haklarının ihlal edildiğine dair endişe verici bilgiler aldık." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Ofisinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde tutulanların kasıtlı olarak aşağılayıcı koşul ve muamelelere tabi tutulması konusunda uzun süredir yaşanan tehlikeye dikkati çektiğini hatırlattı.

Al-Kheetan, "Özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm bireylere insanca ve insanın doğuştan gelen onuruna saygılı bir şekilde davranılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki yabancı aktivistler, kendilerine uygulanan kötü muamele ve şiddeti anlatmıştı.