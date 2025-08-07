BM, Küresel İnsani Yardım İçin Fon Yetersizliğine Dikkat Çekti

NEW Birleşmiş Milletler (BM), insani yardımlar için gerekli fonların yetersiz olduğunu, 2025 için küresel insani ihtiyaçları karşılamak üzere gereken 46 milyar doların şu ana kadar yüzde 17'sinden azının temin edilebildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Haq, "Yılın yarısından fazlası geride kalmışken, insani yardım finansmanı tablosu hala son derece vahim durumda." uyarısında bulundu.

Haq, 2025 için küresel insani ihtiyaçları karşılamak üzere gereken 46 milyar doların şu ana kadar yüzde 17'sinden azının temin edilebildiğini belirterek, "Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'lık endişe verici bir düşüşe işaret ediyor." bilgisini verdi.

Finansman açığının, milyonlarca savunmasız insanın ihtiyaç duyduğu hayati yardımlar olmadan açlıkla karşı karşıya kalacağı gerçeğini acı şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Haq, "Daha önce de uyarılarını yaptığımız üzere biz ve ortaklarımız, elimizdeki kısıtlı kaynaklarla daha fazlasını yapmak zorunda kalıyoruz ve bu durum insanlar için son derece ağır sonuçlar doğuruyor." dedi.