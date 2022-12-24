Bm: Kuraklık, Afrika Boynuzu'ndaki Çocukların Durumunu Kötüleştiriyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in Cuma günü açıkladığı verilere göre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de şiddetli kuraklık koşullarından muzdarip çocukların sayısı beş ayda iki kattan fazla arttı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in Cuma günü açıkladığı verilere göre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de şiddetli kuraklık koşullarından muzdarip çocukların sayısı beş ayda iki kattan fazla arttı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iklim değişikliği, çatışma, küresel enflasyon ve tahıl kıtlığının bölgeyi harap etmesi nedeniyle bu ülkelerdeki yaklaşık 20,2 milyon çocuğun şiddetli açlık, susuzluk ve hastalık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Temmuz ayında bu sayı 10 milyondu.

Etiyopya, Kenya ve Somali'de yaklaşık 2 milyon çocuğun, açlığın en ölümcül türü olan şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyduğunun tahmin edildiğini belirten UNICEF, yaklaşık 2,7 milyon çocuğun kuraklık nedeniyle okula gidemediğini ve tahminen 4 milyon çocuğun okulu bırakma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

UNICEF, ailelerin artan stresle başa çıkmada yolun sonuna geldiğini, bu nedenle çocukların, çocuk işçiliği ve çocuk evlilikleri gibi bir dizi korunma riskiyle karşı karşıya kaldığına dair uyardı.

Yazılı bir açıklama yapan UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Lieke van de Wiel, "Afrika Boynuzu'ndaki çocuklara yönelik daha fazla yıkıcı ve geri döndürülemez zararı azaltmak amacıyla kaynakları acilen harekete geçirmek için küresel olarak çaba gösterilmesine ihtiyacımız var" dedi.