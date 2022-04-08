BM: Kramatorsk'ta uluslararası hukuku ağır ihlal eden saldırı kabul edilemez

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde uluslararası insan hakları ve insani hukuku ağır ihlal eden saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, faillerinin sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılılığıyla yaptığı açıklamada, Kramatorsk'ta tahliye edilmeyi bekleyen aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Kramatorsk kentinde uluslararası insan hakları hukuku ve insani hukuku ağır ihlal eden saldırının faillerinin sorumlu tutulması çağrısı yapan Guterres, taraflara uluslararası hukukun gerektirdiği sivillerin korunması yükümlülüğünü hatırlattı.

Tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve insani erişimler için ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, bu "acımasız" savaşa derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 5'i çocuk en az 50 sivil yaşamını yitirmişti.