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BM Koordinatörü Wennesland: Orta Doğu'daki Gerginlik için Derin Endişe

BM Koordinatörü Wennesland: Orta Doğu'daki Gerginlik için Derin Endişe
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Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduğunu ve gerginliğin yayılma riskine karşı uyardı. Wennesland, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine devam etmesine de dikkat çekti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, bölgede mevcut gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirterek, bölgesel gerginliğin yayılma riskine karşı uyarıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Filistin, iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturum düzenlendi.

Burada video konferans yoluyla üye ülkeleri bilgilendiren Wennesland, "Lübnan'daki patlamalar ile İsrail'e atılan roketler, istikrarsızlığı tetikliyor." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara durumu kötüleştirecek adımlardan kaçınma çağrısında bulunan Wennesland, gerginliğin azaltılması için acil adım atılmasını istedi.

Wennesland, "Bölgesel gerginliğin yayılma riskinden derin endişe duyuyorum." dedi.

İsrail yerleşim yeri faaliyetlerini sürdürüyor

BMGK'nin 2334 sayılı kararının uygulanması hakkında bilgi veren Wennesland, İsrail'in söz konusu karar ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne rağmen yerleşim yeri faaliyetlerine devam ettiğine dikkati çekti.

Haziran-eylülde İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Wennesland, bu süreçte İsrail'in 6 bin 370 yeni yerleşim birimi inşa ettiğini dile getirdi.

İsrail'in aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yıkım ve el koymaya da devam ettiğini aktaran Wennesland, bunun çok sayıda kişinin yerinden edilmesine de yol açtığını söyledi.

Wennesland, UAD'nin danışma görüşüne göre, İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetinin yasa dışı olduğunu anımsatarak, İsrail'in buralardaki mevcudiyetini sonlandırmak zorunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel

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