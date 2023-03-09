Bm: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Son Çatışmalarda 20.000'den Fazla Sivil Evlerinden Oldu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım kuruluşlarının Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki son çatışmalarda 20.000'den fazla kişi evlerinden oldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım kuruluşlarının Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki son çatışmalarda 20.000'den fazla kişi evlerinden oldu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kuzey Kivu eyaletinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusuyla isyancı M23 grubu arasında son zamanlarda meydana gelen çatışmalar nedeniyle eyaletin merkezi Goma'ya yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Kibirizi bölgesinde yer alan köylerde yaşayanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Afrika Birliği'nin onayladığı ateşkesin Salı günü başlaması planlanıyordu.

Bölge yetkilileri ve OCHA'nın ortaklık yaptığı insani yardım kuruluşları, geçen yıl 800.000'den fazla insanın, Kongo güçleri ile M23 arasında yeniden başlayan çatışmalardan etkilendiğini bildirdi.

OCHA, çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insani hukuka saygı duymaya, sivil nüfusu korumaya ve insani yardıma ihtiyacı olan nüfusa erişimi güvence altına almaya çağırdı.